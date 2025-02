Motta contraddice Locatelli: «Juventus non ha buttato via la qualificazione. Non cambierei nulla»

Thiago Motta si è espresso al termine di PSV-Juventus, match vinto dagli olandesi con il punteggio di 3-1. Il tecnico brasiliano ha cercato di spiegare la mancata qualificazione della sua squadra.

IL COMMENTO – Thiago Motta ha commentato a Prime Video la sconfitta della Juventus contro il PSV per 1-3, risultato che comporta l’uscita della sua squadra dalla Champions League. Il tecnico dei bianconeri si è così pronunciato sul punto, contraddicendo Manuel Locatelli: «Non è vero che il PSV volesse di più la vittoria della Juventus. Si è trattato di una partita molto aperta, noi abbiamo cercato di creare ma fatto fatica. Non abbiamo buttato via la qualificazione, avendo provato sin dall’inizio a superare l’avversario. Non siamo stati in grado di avere la meglio, per cui loro hanno meritato il passaggio agli ottavi. Non cambierei nulla di quello che ho fatto, neanche i cambi che ho fatto. I calciatori entrati hanno provato a cambiare le cose, ma questa volta non ci sono riusciti».

Motta sul percorso futuro della Juventus

LO SCENARIO – Motta ha poi proseguito parlando dei propositi futuri della Juventus: «Ripartiremo dall’allenamento, dal lavoro, pensando subito alla partita contro il Cagliari. Oggi è stato più complicato, abbiamo affrontato una squadra di livello alto. Dobbiamo cercare di digerire la sconfitta, anche se sappiamo che fa malissimo. Il nostro lavoro ci impone però di rialzarci subito, pensando immediatamente alla sfida con il Cagliari».