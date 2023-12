Motta: «Bologna, settimana fantastica! Vittoria dopo 120′ con l’Inter»

Tiago Motta non può che essere soddisfatto del suo Bologna, che dopo aver battuto l’Inter ha sconfitto anche l’Atalanta. Le parole dell’allenatore rossoblù a Sky Sport 24.

GRUPPO FANTASTICO – Tiago Motta descrive il periodo del suo Bologna dopo il successo su Roma, Inter e infine Atalanta. Così l’allenatore della squadra rossoblù: «Questa settimana è stata fantastica. Abbiamo battuto in casa la Roma, siamo andati a San Siro dopo due giorni per giocare 120 minuti. Siamo tornati a casa alle 4 del mattino e dopo due giorni abbiamo rigiocato un’altra volta. Quella di oggi era una partita difficile. Questi ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo fantastico. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati un’altra volta fantastici. Abbiamo fatto un’ottima settimana, ma da domani resta nel passato e penseremo al presente. Il Bologna ha fatto tre grandi partite questa settimana. È in un buon momento. Dobbiamo riposare perché abbiamo speso tantissimo durante questo periodo. Non siamo neanche a metà campionato, inutile fare ipotesi su quello che potrebbe succedere alla fine. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, adesso abbiamo qualche giorno per pensare ad altro. E da lì dobbiamo ripartire e pensare all’Udinese».