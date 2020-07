Moses salta il Bologna, ecco i suoi tempi di recupero – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sui tempi di recupero di Victor Moses. L’esterno ha un affaticamento e salterà la sfida col Bologna.

TEMPI DI RECUPERO – Victor Moses si è dovuto fermare dopo la sua miglior prestazione in nerazzurro. Contro il Brescia il nigeriano era apparso bello pimpante, ma il bollettino medico parla di affaticamento ai flessori della coscia sinistra. Il problema priverà Conte del suo esterno destro di sicuro per la sfida di domenica contro il Bologna. L’idea è provare a recuperarlo per la sfida di giovedì col Verona. O al più tardi col Torino.