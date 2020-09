Moses, non solo l’Inter: anche Lampard lo esclude dal progetto Chelsea

Moses Inter

Dopo il mancato acquisto definitivo da parte dell’Inter, per Victor Moses continua il periodo “sfortunato” della sua carriera. Prima della sfida contro il Tottenham, infatti, anche il tecnico del Chelsea Frank Lampard lo ha escluso dal progetto.

FUORI ROSA – Non sembra esserci pace per Victor Moses, che nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato (con anche discreti risultati) con la maglia dell’Inter. Nonostante tutto i nerazzurri hanno deciso di non puntare su di lui, determinando di fatto il ritorno al Chelsea. Frank Lampard, tecnico del club londinese, ha dichiarato di non voler puntare sul nigeriano: «Al momento Victor non è parte del nostro progetto. In ogni caso vedremo come si evolverà la situazione con il passare delle settimane».