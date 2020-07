Moses, il mancato riscatto dell’Inter passa anche dagli infortuni: già due – TS

Victor Moses in questa stagione ha già subito il quarto infortunio alla coscia sinistra. Un dato preoccupante in vista di un eventuale riscatto. Secondo “Tuttosport” l’Inter avrebbe già deciso di non riscattare l’esterno nigeriano.

TROPPI INFORTUNI – Victor Moses nella giornata di ieri ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia sinistra (vedi articolo) che lo costringerà a saltare le prossime due sfide di campionato contro Bologna e Verona. Stessa cosa accadde lo scorso 2 marzo proprio alla coscia sinistra. Il realtà Moses aveva sofferto gli stessi problemi in Turchia, quando giocava al Fenerbahce, infortuni (sempre alla coscia sinistra) che avevano condizionato la sua stagione. Fra i motivi del mancato riscatto da parte dell’Inter, sottolinea il quotidiano di Torino, c’è la sua fragilità fisica.

Fonte: Tuttosport.