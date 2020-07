Moses all’Inter fino al 31 agosto: accordo raggiunto. Ora Sanchez – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” ha finalmente raggiunto l’accordo con il Chelsea per il prolungamento del prestito fino al 31 agosto. Adesso la società dovrà lavorare con il Manchester United per quanto riguarda la situazione legata ad Alexis Sanchez.

ACCORDO RAGGIUNTO – Victor Moses resterà in prestito all’Inter fino al 31 agosto: la società nerazzurra ha finalmente trovato l’accordo con il Chelsea per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione: “si fermerà fino al 31 agosto a meno che Abramovich non lo venda prima – sottolinea il quotidiano romano – e la squadra che lo ha acquistato non lo reclami”. Discorso diverso invece per Alexis Sanchez: “va trovata un’intesa per farlo restare fino alla fine dell’Europa League e non solo fino al 6 agosto”.

