Moscardelli: «Lukaku fa troppo reparto da solo! Chiellini? Un problema»

Lukaku è il pericolo numero uno per l’Italia che stasera sfiderà il Belgio nel match valido per i quarti di finale di Euro 2020 (QUI le probabile scelte di Mancini). Davide Moscardelli da attaccante parla del belga e delle difficoltà che potrebbe avere Chiellini. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport 24”

PERICOLI – Romelu Lukaku impensierisce l’Italia che stasera proverà a battere il Belgio per accedere alle semifinali di Euro 2020. Davide Moscardelli parla dell’attaccante belga e di Giorgio Chiellini: «Dove mi piacerebbe giocare? Lukaku fa reparto troppo da solo, si appoggiano tutti su di lui e ci sarebbero pochi palloni su di me. Quindi giocherei dall’altra parte, dove ci sono giocatori più tecnici che potrebbero mandarmi più spesso in porta. Con Chiellini in campo, Lukaku spalle alla porta può temere l’urto. Il problema è quando parte da lontano perché il passo di Chiellini ora è diverso mentre quello di Lukaku è al massimo, quindi avrà bisogno sicuramente di una mano. Cercare magari di bloccarlo con un fallo per non farlo partire».