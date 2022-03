Moscardelli: «Lautaro Martinez? Solo un periodo. Con Dzeko non alla grande»

Moscardelli ha smesso di giocare un anno e mezzo fa. L’ex attaccante di diverse squadre anche di Serie A, ospite di Sportitalia Mercato, parla delle difficoltà all’Inter della coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

PROBLEMA DAVANTI – Davide Moscardelli prova a capire cosa non stia funzionando all’Inter con Lautaro Martinez nel 2022: «Per un attaccante quello è, il gol. Poi per uno come lui, sudamericano e sanguigno, è quello che gli serve: puoi fare la partita migliore al mondo ma se non fai gol manca qualcosina. Il problema è che se ci pensi troppo non arriva mai. Poca coesistenza fra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko? Sembra dire quello. L’anno scorso c’era una coppia perfetta con Romelu Lukaku, ora vicino ha Dzeko che per me è un attaccante fortissimo che fa tanti assist. Non si sono ancora trovati alla grande, però è un attaccante forte. È solo un periodo: magari non fa gol dieci partite, poi con mezzo tiro ne fa due».