Morte Jota, l’Inter si unisce al cordoglio: «Profondo dolore!»

L’evento della morte di Diogo Jota, a soli 28 anni, a seguito di un incidente stradale ha sconvolto il mondo del calcio: l’Inter ha voluto esprimere la propria vicinanza con il seguente messaggio.

LA VICINANZA – Diogo Jota è morto a 28 anni a seguito di un drammatico incidente stradale avvenuto mentre viaggiava con il fratello a Zamora, in Spagna. Il calciatore del Liverpool, che lascia una moglie e 3 figli, era stato tra i protagonisti dello straordinario successo dei Reds in Premier League e della vittoria della Nations League da parte del Portogallo. Il suo addio rappresenta un evento tragico che sconvolge il mondo del calcio e tutti gli appassionati, ai quali non resta che esprimere il proprio cordoglio per la notizia.

Scomparsa di Jota, l’Inter fa sentire la sua vicinanza

IL MESSAGGIO – L’Inter ha voluto manifestare il suo dolore per la scomparsa di Jota con il seguente messaggio, pubblicato sul suo account X: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e il profondo dolore per l’improvvisa scomparsa dell’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota e del fratello André. Alla famiglia dei due calciatori, al Liverpool e ai suoi tifosi e alla Federazione calcistica del Portogallo vanno i pensieri e l’affetto di tutto il mondo nerazzurro in un momento così drammatico e difficile”.