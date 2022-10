Morte Brighenti, il cordoglio dell’Inter per la scomparsa dell’ex centravanti

Il cordoglio espresso dall’Inter per la morte di Sergio Brighenti, ex centravanti per tre stagioni giocatore della squadra nerazzurra.

CORDOGLIO – L’Inter ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Brighenti, ex centravanti per tre stagioni in nerazzurro. Il comunicato pubblicato dal club meneghino tramite il proprio sito. “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sergio Brighenti: tutta la famiglia nerazzurra ricorda con affetto la figura dell’ex centravanti.

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Sergio Brighenti, prolifico attaccante con all’attivo 136 gol in 311 partite di Serie A tra gli Anni 50 e 60.

Classe 1932, ha fatto parte della storia nerazzurra, contribuendo alla conquista di due Scudetti nelle tre stagioni disputate con la maglia dell’Inter. Dopo essere sbocciato nella squadra della sua città, il Modena, Brighenti arrivò all’Inter nel 1952, con Alfredo Foni come allenatore. Vinse due Scudetti consecutivi: il primo anno con un apporto limitato, con Nyers, Lorenzi e Skoglund titolari inamovibili. Nell’anno successivo, ancora concluso col tricolore, segnò 9 reti in campionato. Nell’ultima stagione in nerazzurro, quella 1954-1955, segnò 11 reti, prima di trasferirsi alla Triestina: in totale con l’Inter 40 presenze e 20 gol.

Attaccante di valore, è nella storia della Nazionale azzurra: pur avendo disputato solo 9 partite e segnato 2 gol, fu il primo storico marcatore dell’Italia a Wembley nel 2-2 del 1959, quando era il centravanti del Padova di Nereo Rocco“.

