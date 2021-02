Morte Bellugi, il cordoglio di Zenga: Â«No, Mauro. Riposa in paceÂ»

Morte Bellugi, il cordoglio di Zenga: «No, Mauro. Riposa in pace»

Walter Zenga Cagliari

Walter Zenga, ex portiere e bandiera dell’Inter, ha affidato a un messaggio social il suo cordoglio per Mauro Bellugi, ex difensore dell’Inter scomparso questa mattina all’età di 71 anni

Una semplice foto nera in simbolo di lutto con una didascalia che tradisce tutto il dolore provato. Così Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della nazionale, ha reagito alla morte di Mauro Bellugi, ex difensore nerazzurro che si è spento questa mattina all’età di 71 anni dopo un lungo calvario che lo aveva portato pochi mesi fa all’amputazione di entrambe le gambe. Così Zenga manifesta il suo cordoglio:

«No Mauro no. RIP»