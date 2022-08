Moro: «Mulattieri giovane come me, averlo in squadra è stimolante!»

Mulattieri ha trovato il primo gol in Serie B con il Frosinone. Di lui ha parlato il compagno di squadra Luca Moro in zona mista dopo la partita.

CONCORRENZA – Samuele Mulattieri ha trovato il primo gol con la maglia del Frosinone, e della concorrenza in attacco ha parlato il suo compagno di squadra Luca Moro: «Avere in squadra un altro attaccante giovane come me e di livello è stimolante. Magari tutti e due ci rubiamo qualcosa a livello tecnico così facendo, potremo migliorare insieme».