Moro (ex scout Inter): «Kvaratskhelia nell’agenda di Ausilio! Al Bruges…»

L’ex scout dell’Inter, dal 1999 al 2020, Adelio Moro ha rivelato un retroscena particolare sul talento del Napoli Kvaratskhelia. Il giocatore era finito nel mirino di Ausilio. Poi dà un consigli sugli acquisti individuando un talento del Bruges

NO SORPRESA − L’osservatore Moro rivela un retroscena su Kvaratskhelia: «Kvaratskhelia per noi osservatori non è stata una sorpresa assoluta. Il primo a parlarmene, mi sembra già 4 anni fa, fu il mio amico Mircea Lucescu. Mircea aveva un assiste georgiano che gli aveva segnalato Kvaratskhelia come il miglior talento della Georgia. Ricordo che il ragazzo, quando ancora lavoravo all’Inter, era nell’agenda del DS Piero Ausilio. Il Napoli è stato reattivo e abile nell’anticipare la concorrenza, davvero un grande colpo. E complimenti anche al ragazzo per come si è subito ambientato e imposto in Serie A».

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI − Poi Moro presenta un talentino norvegese: «Fossi in top come Juventus e Inter, che in futuro dovranno puntare sempre più su intuizioni di scouting stile Milan e Napoli, scommetterei su Antonio Nusa del Bruges. Ha 17 anni e un talento infinito, non a caso ha già segnato col Porto in Champions League. Io ho un debole per lui dalla stagione scorsa. Nusa è un attaccante esterno norvegese che può agire anche da trequartista. Questo ragazzo, come noi siamo soliti dire noi osservatori, ‘ha il gioco dentro’. Possiede una tecnica eccellente e del dribbling devastante. È un 2005 ed è già in prima squadra: il futuro è suo».

Fonte: Tuttosport − Filippo Cornacchia