Moriero: «Tutti si aspettano che l’Inter vinca! Il Lecce ha un punto debole»

Moriero, ora commissario tecnico delle Maldive, è un doppio ex di Lecce-Inter e sabato sarà al Via del Mare. In collegamento con Sky Sport 24, l’ex centrocampista dà un giudizio sulla partita di sabato e non solo.

GRANDE APPUNTAMENTO – Francesco Moriero ora è in Puglia e può vedere dal vivo l’ambiente in vista di sabato: «Si sta respirando un’aria di festa qui a Lecce, per il ritorno in Serie A. Ci si aspetta una grande partita, con l’Inter che vuole vincere il campionato. Il Lecce sicuramente sta aspettando qualche rinforzo in difesa, che in questo momento è il punto debole della squadra. Pantaleo Corvino sta cercando di allestire una rosa molto giovane, ma è normale che dovrà fare una grandissima gara contro l’Inter, competitiva in tutte le competizioni. È una squadra fortissima, che lotterà per vincere il campionato e non solo. Ci auguriamo che sia una bella festa di sport».

IN PANCHINA – Moriero dà un giudizio su Simone Inzaghi: «Sicuramente ha fatto un percorso importante. Non ci dimentichiamo che viene da una squadra dove aveva fatto tanto, lascia più spazio alla fantasia rispetto ad Antonio Conte. L’anno scorso, non fosse stato per quel recupero a Bologna, avrebbe vinto lo scudetto. Quest’anno si aspettano tutti che l’Inter vinca, anche se sarà un campionato equilibrato con Milan, Juventus e la Roma che sta allestendo una grande squadra».