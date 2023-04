Moriero sul derby: «Darei tutto per poterlo giocare con l’Inter!»

Il derby si avvicina: quindici giorni alla prima semifinale di Champions League fra Inter e Milan. Moriero, ora commissario tecnico delle Maldive, sul suo account Instagram dichiara di volerla giocare.

UOMO IN “PIÙ” – Francesco Moriero ha giocato all’Inter dal 1997 al 2000, segnando anche nei derby contro il Milan. In vista dei due per le semifinali di Champions League, l’ex centrocampista vorrebbe scendere in campo. “Meno quindici giorni a uno dei derby più importanti di tutta la storia di Milano. Darei tutto me stesso per scendere in campo con voi”, il post di Moriero su Instagram accompagnato da una foto del 97-98 che lo ritrae con Ronaldo.