Moriero: «La mia Inter rimasta nel cuore. Ronaldo il più forte di tutti i tempi»

Moriero racconta un po’ la sua Inter, che nel 1998 si portò a casa la Coppa Uefa. L’ex ala nerazzurra, oggi tecnico della Nazionale delle Maldive, ricorda le doti del ‘Fenomeno’ Ronaldo

INCREDIBILE − Moriero ricorda la sua Inter con Ronaldo: «Avevamo una squadra forte, che è sempre rimasta nel cuore dei tifosi. Io ero ala destra e lì davanti avevo Zanetti. Pur di farmi giocare lo spostarono a sinistra. Giocare con dei campioni fu qualcosa di incredibile. È stata l’ossatura che poi ha creato le basi dell’Inter vincente. Ronaldo? E’ un grande amico, eravamo vicini a San Siro, veniva a casa mia per prendersi i dvd, perché aveva la passione dei film. Allenarsi con lui era tanta roba. Eravamo convinti di vincere. Mi ricordo una partita a Mosca dove disse a Simoni che avrebbe segnato e che avremmo vinto. Fece un gol incredibile e passammo 3-1. Per me è stato il più forte di tutti i tempi». Le sue parole su Tmw durante il format ‘GoalCar’.