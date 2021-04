Moriero: «Inter squadra più forte in Serie A. Conte? Non si discute»

Francesco Moriero, in collegamento su “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter e della corsa scudetto che coinvolge i nerazzurri, attualmente in vetta alla classifica di Serie A

DISTACCO – Queste le parole di Francesco Moriero: «Inter, 8 punti di vantaggio decisivi? Nel calcio non si sa mai, i nerazzurri sono lanciati per vincere il campionato. Noi ex nerazzurri ci auguriamo possa vincere mercoledì. L’Inter è la squadra più forte del campionato, più concreta. Gioca bene, anche se non fa un calcio esaltante, è molto concreta. La differenza lo fanno il carattere e la voglia di non mollare mai. Assenza Brozovic col Sassuolo? È rientrato Sensi, lo vedo bene davanti alla difesa. Conte? La sua bravura non si discute, ha trovato equilibrio in un momento difficile».