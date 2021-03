Moriero: «L’Inter ha preso il volo, mi fa piacere. Vincere? Ci credo»

Condividi questo articolo

Francesco Moriero

Niente scaramanzia per Moriero. L’ex centrocampista, all’Inter dal 1997 al 2000, è ora allenatore e ha lasciato a inizio settimana la Dinamo Tirana in Albania, dove aveva come vice Miccoli. Intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb” ritiene che i nerazzurri abbiano le carte in regola per vincere la Serie A.

PRIMATO GIUSTO – Francesco Moriero è contento per l’Inter capolista: «Ha preso il volo e mi fa piacere. È una squadra compatta, unita. Credo nello Scudetto, ci ho sempre creduto. Ma va dato merito al Milan per il campionato straordinario. Costruzione dal basso? Contano le vittorie, i punti, muovere la classifica. Poi il calcio è bello perché possono parlare tutti. La costruzione dal basso è la moda del momento ma il calcio è semplice: bisogna vivere la partita. E costruire quando ci sono i presupposti».

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb.com