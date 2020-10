Moriero: “Inter, i numeri sono dalla sua parte. Vorrei vedere una crescita”

Francesco Moriero

Moriero ha segnato in uno storico precedente di Inter-Parma, il 5-1 del settembre 2000. L’ex centrocampista, intervenuto in collegamento con Inter TV, oltre a presentare il match in programma fra poco meno di quindici minuti ha ricordato quella partita.

CRESCERE DA SUBITO – Francesco Moriero ricorda il gol in Inter-Parma 5-1: «Io me li ricordo tutti i gol con l’Inter, anche perché erano pochi. Avevo spaccato la porta, con tutta la rabbia che avevo addosso (ride, ndr). Che bei tempi! Ora è un’Inter che sicuramente vorrei vedere un po’ in crescita, anche se i numeri sono dalla sua parte. Non è facile mantenere sempre lo stesso ritmo, io sono convinto che farà bene in questo campionato. Secondo me è una candidata per vincere lo scudetto: Antonio Conte sta lavorando bene e la squadra sta giocando. Normale che quando non arrivano le vittorie ci siano le critiche, però succede in tutti i grandi club. Vorrei vedere un po’ più di personalità, magari chiudere le partite prima senza soffrire. Deve dimostrare di essere da Inter, scendere in campo con la giusta mentalità. Più o meno questa squadra assomiglia al modulo di gioco che facevano nei miei anni, col 3-5-2. Forse nella mia c’era un po’ più di fantasia: partivo come quinto di destra, poi riuscivo a fare l’ala. Achraf Hakimi simile a me? Siamo un po’ differenti come caratteristiche, io ero magari più impulsivo e più fantasista».