Moriero: “Conte-Inter? Numero uno assoluto, vince! Mertens e Tonali…”

Moriero ha parlato del rapporto di amicizia e stima con Antonio Conte, in una diretta Instagram con Ciccio Valenti. L’ex centrocampista esalta Dries Mertens e Sandro Tonali, accostandoli all’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni anche su Ronaldo, Mourinho e Simeone

NUMERO UNO – Francesco Moriero e le prospettive dell’amico Conte in nerazzurro: «Confronto? No, non parliamo di calcio. Parliamo del passato, delle cose nostre. Lui fa quello che facciamo tutti. Allenatore dell’Inter? Secondo me lui doveva andare alla Roma, poi l’Inter ha capito che era il numero uno assoluto e sono stato contento del suo arrivo. Infortunio Ronaldo? Sono cose che è meglio dimenticare. Sono episodi brutti – dice Moriero -. Lui già aveva qualche problema al ginocchio, ma mi piace ricordarlo dal 97 al 99. La forza di Ronaldo? Prendeva palla e partiva a 2000 all’ora. Sapeva già quello che doveva fare. Quando la prendeva, San Siro era muto perché sapeva già che doveva fare qualcosa. Era il più forte e il più veloce con tutti. Simeone tante volte gli diceva che si doveva impegnare di più, ma perché lui era quello grintoso. Lo diceva a tutti».

NOMI DA INTERNAZIONALE – Francesco Moriero parla del mercato che attende il club nerazzurro: «Conte, Mourinho o Simeone? Conte e il Cholo sono molto simili, però Conte perché è mio fratello. E’ l’allenatore giusto per l’Inter. Simeone sta bene dove sta. Mertens secondo me era il giocatore giusto per l’Inter, ma mi sa che ha firmato col Napoli. Lautaro Martinez va tenuto: l’Inter gioca per vincere, non per partecipare. I grandi giocatori vanno tenuti. Ora hanno la società e l’allenatore giusto per vincere. Tonali in nerazzurro? Te lo faccio sapere dopo (ma fa un cenno affermativo, ndr.). Conoscendo comunque Antonio, vuole giocatori importanti. E’ una garanzia: avete visto in panchina cosa combina?».