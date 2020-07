Moriero consiglia: “Inter, Dzeko perfetto per Conte! Peccato quel 3-3…”

Moriero – ex centrocampista dell’Inter -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, commenta le voci sul possibile ritorno di fiamma nerazzurro per Dzeko. Nonostante la distanza dalla vetta, il sogno Scudetto per la squadra di Conte non smette di essere tale

ATTACCO PESANTE E SCUDETTO – Si torna a parlare di Edin Dzeko in ottica nerazzurra, Francesco Moriero approva: «Ad Antonio Conte farebbe comodo. È il giocatore ideale per l’Inter. Con Dzeko e Romelu Lukaku dovrebbe cambiare un po’ l’assetto offensivo. Ma il bosniaco farebbe la differenza. Scudetto Juventus? Che peccato quel 3-3 (Inter-Sassuolo, ndr)… Altrimenti staremmo parlando di Inter in lotta per lo Scudetto! La Juventus non la scopriamo certo oggi, ma ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. E l’Inter è ancora in corsa, vincendole tutte può dire la sua. Comunque lo scontro diretto Juventus-Lazio sarà fondamentale». Questo il pensiero di Moriero, che continua a credere al sogno scudetto nerazzurro.

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo