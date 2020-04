Moriero: “Che onore indossare maglia Inter! Le mie preferite…”

Francesco Moriero – dopo Marco Materazzi (QUI le sue dichiarazioni) – è il secondo protagonista di My Inter Shirts, il nuovo format del nerazzurro. Si è parlato di maglie e ricordi a tinte nerazzurre

ONORE – Chicco Moriero ha sottolineato l’importanza di giocare per l’Inter: «Ogni volta che ho indossato la maglia dell’Inter per me è stato un piacere e un onore. Sono tantissime le partite che mi sono rimaste nel cuore, quella che ricordo con più piacere è la finale di Coppa Uefa del 1998 contro la Lazio ma anche quella in cui ho segnato in rovesciata contro il Neuchatel Xamax, un gol pazzesco».

TALENTI – Moriero ha poi parlato delle sue maglie preferite: «Ho scambiato diverse maglie in carriera, anche con i miei compagni, quella era una squadra straordinaria. Tengo in modo particolare a quella di Ronaldo e quella di Baggio perché sono stati dei grandissimi fuoriclasse. La maglia che vorrei? Direi quella di Bergomi che manca alla mia collezione, è questa la maglia che vorrei avere perché lui è stato un mito».