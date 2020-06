Morientes: “Lautaro Martinez al Barcellona? Interessante anche per il Real”

Morientes – ex attaccante del Real Madrid -, intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, commenta le voci che vorrebbero Lautaro Martinez lontano dall’Inter e in direzione Barcellona. Ma proprio in Spagna potrebbe esserci un’altra meta

ATTACCANTE DA LIGA – La Liga potrebbe essere il campionato ideale per l’attuale numero 10 dell’Inter, Fernando Morientes non sembra avere dubbi: «In Spagna siamo stati fortunati a goderci grandi giocatori e allenatori argentini. Hanno un DNA competitivo che è molto difficile da trovare in qualsiasi parte del mondo. Il Barcellona è molto interessato ad acquistarlo, ma si è parlato anche del Real Madrid. Anche se penso di più il Barcellona. Lautaro Martinez è un giocatore molto interessante per entrambe le squadre. Ha un’ottima visione del gioco, un calcio propositivo e tanti gol. È uno dei migliori attaccanti del mondo al momento e penso che potrebbe adattarsi in entrambe le squadre». Questo il pensiero di Morientes su Lautaro Martinez, a quanto pare stimato tanto a Barcellona quanto a Madrid.

Fonte: Sport.es – Vero Brunati