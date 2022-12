Moretti: «Se l’Inter lotta per lo scudetto non includere la Juventus è da stupidi!»

Moretti dice la sua sulle possibilità dell’Inter (e della Juventus) al rientro in Serie A di gennaio. Intervenuto nello studio di Sportitalia, il giornalista prova a capire cos’è mancato finora ai nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

RECUPERO – Michele Moretti parla dell’Inter e della situazione al rientro in Serie A previsto per gennaio. Intervenuto nello studio di Sportitalia, il giornalista afferma: «I nerazzurri hanno avuto due vittorie convincenti nelle amichevoli disputate a Malta. Il ritorno a gennaio? Se consideriamo l’Inter in una posizione di recupero per lo scudetto, non includere anche la Juventus è da stupidi. Gli interisti, nelle partite in cui non sono riusciti a vincere, avrebbero avuto bisogno di un bomber, che gli permettesse di giocare come quando c’era Antonio Conte. Se Edin Dzeko (vedi focus) gioca tutte le partite rischi di trovarlo con la lingua di fuori e che, primo o poi, tira il freno a mano!». Questo il pensiero espresso da Moretti, nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, sull’Inter e sulla situazione in fase offensiva.