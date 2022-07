Moretti: «Pinamonti-Inter? Più chiuso dell’anno di Conte! Deve giocare»

Pinamonti è pronto a lasciare l’Inter. In nerazzurro, nonostante l’ottima stagione di Empoli, troverà pochissimo spazio. Monza e Atalanta sono in pressing. Il commento di Moretti

NESSUNO SPAZIO − Dagli studi di Sportitalia, Michele Moretti ha spiegato il motivo del perché l’Inter non voglia confidare più su Pinamonti: «Perché l’Inter non ci punta? È un discorso che si poteva fare l’anno scorso quando hai perso Romelu Lukaku. Sicuramente all’Empoli ha dimostrato ma è un discorso da fare prima. Magari invece di acquistare Edin Dzeko potevi confidare su Andrea Pinamonti. Quest’anno sarebbe ancor più chiuso dell’anno dello Scudetto. Oggi ci sono Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Alexis Sanchez ed Edin Dzeko. Se va via Sanchez entra Paulo Dybala. Pinamonti non può più fare 3-4 partite all’anno, deve giocare».