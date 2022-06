Moretti: «Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala? Difficile Inzaghi cambi 3-5-2»

Dagli studi di Sportitalia mercato, Michele Moretti, si è dibattuto sulla possibilità che l’Inter della prossima stagione possa avere in squadra Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala. Il suo parere su Inzaghi

CREDO CALCISTICO − Moretti fa una considerazione sul calcio di Inzaghi: «Inzaghi negli ultimi anni ha giocato sempre col 3-5-2. Solamente in casi disperati quest’anno ha fatto il 3-4-1-2 come col Sassuolo o a Genova. Strano vedere Inzaghi rivoluzionare il suo credo calcistico. Attacco? Mettiamo che ci siano tutti e tre, bisogna capire cosa deciderà Inzaghi. Lukaku sarà il terminale offensivo con uno tra Lautaro Martinez e Dybala a fare da partner. Si può discutere, ma ora come ora mi viene difficile che Inzaghi cambi il suo credo calcistico».