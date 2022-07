Moretti: «Inter, Mkhitaryan che jolly! Sarà difficile tenerlo in panchina»

L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan, quarto colpo del duo Marotta-Ausilio. Il centrocampista è dotato di grande duttilità. Secondo Moretti, sarà difficile per Inzaghi tenerlo in panchina

DUTTILE − Michele Moretti da Sportitalia ha commentato l’acquisto di Mkhitaryan dell’Inter: «Che jolly Mkhitaryan. L’armeno, negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo alla Roma, di ruoli ne ha fatti davvero tanti, è un giocatore molto duttile. Lui è partito da esterno alto d’attacco, con José Mourinho ha fatto il trequartista e poi la mezzala. Col tempo e con le qualità che ha sarà difficile tenerlo in panchina per Simone Inzaghi. Hakan Calhanoglu, lo scorso anno, ha vissuto un momento di appannamento, avercele di riserve come Mkhitaryan».