Moratti: «Zhang ottimo lavoro. Moggi? Sentenze Calciopoli chiare»

L’ex presidente dell’Inter e volto del Triplete Massimo Moratti ha parlato su CalcioStyle del campionato attuale e della gestione di Steven Zhang.

GESTIONE – Massimo Moratti parla in questo modo: «L’Inter sta andando molto bene, anche grazie al supporto dell’allenatore e di tutta la tifoseria. Non conosco le condizioni economiche della società ed escludo categoricamente un mio ritorno in società. I nerazzurri devono essere contenti di come Zhang ha svolto il suo lavoro. Inzaghi sta facendo benissimo come anche tutta la dirigenza con Marotta alla guida. Il tecnico è stato una piacevole sorpresa in quanto si sia inserito nel mondo Inter, dopo le difficoltà iniziali. Juventus e Moggi? La Juventus è la maggior antagonista dell’Inter, dopo aver messo apposto alcune cose, fa sempre paura. Su Moggi non aggiungo altro in quanto già le sentenze sono state chiare sulla vicenda Calciopoli».

fonte: calciostyle.it