Moratti: «Zhang, grazie! Oaktree all’Inter? Ecco cosa mi auguro»

La notizia del giorno è – ovviamente – il passaggio della proprietà dell’Inter da Suning a Oaktree. Moratti, intervistato dal sito calciomercato.com, ci tiene a ringraziare Zhang e dà un commento su quanto sta succedendo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

DA PRESIDENTE A PRESIDENTE – Massimo Moratti rimane il proprietario dell’Inter più longevo della storia recente del club. Al termine degli otto anni di proprietà Suning, con il passaggio a Oaktree, l’ex presidente si esprime: «Mi aspettavo l’escussione del pegno? Devo dire di no, ero convinto che in qualche modo ci sarebbe stato un colpo di coda e che la famiglia Zhang rimandasse un po’ più in la certi obblighi. Poi negli ultimi giorni ho bene inteso la direzione. Mi dispiace tanto per Steven Zhang, è stato bravissimo e ha vinto trofei importanti. L’ho sentito qualche settimana fa, proverò a chiamarlo ma non è semplice mettersi in contatto con lui dalla Cina. Da interista, a Zhang dico solo grazie, gli darei un 8 in pagella».

Oaktree si prende l’Inter: l’augurio di Moratti sulla nuova proprietà

LE SPERANZE – Moratti dice cosa vuole che Oaktree faccia con l’Inter: «Spero che questo nuovo fondo non guardi soltanto al fatto finanziario, anche perché credo che dopo una gestione iniziale cercheranno un compratore ed è importante che nel frattempo il club vada bene, restando ad alti livelli. Mi auguro lo stesso senso di protezione che ha avuto Zhang verso il club. I principali rinnovi? Dipenderà dai principi del fondo e dagli aspetti che riterranno prioritari. Mi auguro proprio che rinnovino tutti».

