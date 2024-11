Moratti torna ma non con l’Inter? Incredibile retroscena con un club!

Massimo Moratti, amatissimo ex presidente dell’Inter, potrebbe tornare nel mondo del calcio ma non in quello nerazzurro. Spunta la notizia bomba legata ad un altro club.

LA NOVITÀ – Massimo Moratti ha fatto la storia dell’Inter e rivederlo seduto sulla poltrona nerazzurra è stato un desiderio di molti. La suggestione di un suo ritorno a capo del club meneghino, del quale è stato a lungo presidente, ha sempre scatenato grosse emozioni nel cuore dei tifosi interisti. I rumors sulla questione, spesso succedutisi nel tempo, non hanno mai trovato un fondamento, fino ad oggi ma non come in tanti speravano. La notizia bomba dell’ultima ora, infatti, parla del probabile ritorno in gioco di Moratti, ma non nel mondo nerazzurro. L’ex patron dell’Inter, infatti, sarebbe pronto ad acquisire un altro club italiano.

Moratti si rimette in gioco? La grande indiscrezione sull’ex patron dell’Inter

RETROSCENA – La ‘sconvolgente’ notizia arriva dal quotidiano La Nuova Ferrara, che rivela alcuni retroscena interessanti legati alla possibilità di vedere nuovamente nel mondo del calcio l’illustre e amata figura di Massimo Moratti. L’imprenditore milanese, infatti, sarebbe intenzionato ad acquistare la Spal, attualmente militante in Serie C. Negli ultimi mesi, infatti, vi sono stati dei contatti fra Joe Tacopina, proprietario del club, e l’ex presidente dell’Inter. A queste informazioni si aggiunge quella della vicinissima chiusura (entro dicembre) di un affare che vedrà lo stesso Tacopina e il rapper statunitense Asap Rocky acquistare il Tranmere Rovers, club attualmente nel campionato di quarta serie inglese.

DISPONIBILITÀ – Ciò permetterebbe a Tacopina di cedere la Spal a una serie di imprenditori milanesi ma anche esteri, che farebbero capo proprio a Massimo Moratti. Tutto porta in questa direzione, anche le ultime operazioni economiche dell’ex patron dell’Inter, che all’inizio del 2024 ha incassato oltre 600 milioni dalla vendita del 40% della società di raffinazione Saras. Ma più di tutto, l’amore di Moratti per il calcio e anche per Ferrara che, come spiega il quotidiano, è una città alla quale l’imprenditore milanese è molto legato per sentimentalismi familiari.

IL CENTRO DI TUTTO – Tutto potrebbe essere nato proprio dall’Inter o, meglio, dai rapporti fra Moratti e un’altra colonna nerazzurra come Javier Zanetti. In occasione dell’Operazione Nostalgia (amichevoli fra ex campioni organizzata a San Siro lo scorso 24 giugno), la bandiera interista organizzò una cena benefica nel cortile del Castello estense. Tra i vari volti noti del mondo del calcio presenti, anche l’ex presidente della Spal Simone Colombarini, l’attuale Tacopina e proprio Moratti.