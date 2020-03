Moratti rileva la Cremonese? L’idea dell’ex presidente Inter – CdS

Condividi questo articolo

Clamorosa indiscrezione sull’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, che sarebbe interessato alla Cremonese, club di Serie B

MORATTI-CREMONESE – Secondo quanto riportato da “Corriere dello Sport”, Massimo Moratti potrebbe tornare nel mondo del calcio. L’ex presidente dell’Inter sarebbe interessato alla Cremonese. Lo storico patron del club nerazzurro potrebbe acquistare il club grigiorosso, in lotta per la salvezza in Serie B, dal conte Arvedi per poi affidarne la gestione al figlio Angelo. Moratti potrebbe dunque seguire l’esempio di Silvio Berlusconi, tornato nel calcio acquistando il Monza in Serie C.