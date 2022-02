Moratti: «Mourinho rimane nel cuore di tutti! Inter? Risposta dopo il derby»

Moratti è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Roma, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 2-0 con approdo in semifinale di Coppa Italia. Di seguito le dichiarazioni dell’ex patron dell’Inter

NEL CUORE DI TUTTI – Massimo Moratti, presente a San Siro per Inter-Roma di Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Mediaset del ritorno a Milano di José Mourinho: «Bellissimo rivedere Mourinho a San Siro, certamente è stato accolto con affetto. Poi la partita è andata come è andata ma lui rimane nel cuore di tutti. Che Inter ho visto? Una buona risposta dopo il derby, ha fatto 20 minuti molto buoni e poi per il resto ha controllato la partita».