Moratti: «Mourinho-bis all’Inter? Ne vale la pena! Cambiasso…»

Massimo Moratti ha parlato a lungo dell’Inter nel suo intervento a TeleLombardia (qui la prima parte). Di seguito la seconda parte dell’intervista all’ex presidente nerazzurro, che ha parlato di altri temi fra cui il possibile ritorno di Mourinho all’Inter

MERCATO – Moratti parla del possibile colpo di mercato che farebbe in un ipotetico ritorno all’Inter: «Non ci ho mai pensato perché me lo impedisce il fatto che ormai qualsiasi giocatore ha dei costi spaventosi. Chiaro che dire Mbappé è scontato e impossibile. Certo avrei fatto in passato qualcosa di più per il centravanti, Haaland perché è forte. Ma in giro per il mondo ci sono tanti giocatori, altrimenti è troppo facile».

PROTEZIONE – Moratti parla della poca difesa al livello mediatico dell’Inter: «Dopo le sconfitte bisogna mettere sempre la faccia. Metti in condizione i tifosi di capire che c’è un futuro positivo. Io non so come siano distribuiti in società i poteri, quando le cose non vanno bene me lo aspetto anche io come tifoso. Il calcio è serissimo, affascinante ma devi sognare. Abbiamo già la vita di tutti i giorni che è realista».

RITORNO – Moratti si esprime sul possibile ritorno all’Inter di Mourinho: «Minestra riscaldata? Dipende da che minestra riscaldata è! Per Mourinho mi sembra valga sempre la pena. Conte? È stato bravo, bravissimo. è uno che si isola, si mette uno contro tutti. Mourinho lo faceva come società, Antonio come persona. Con questo atteggiamento ha portato a casa risultati importanti, di Conte ne parlo molto positivamente, non mi dispiace per niente. Cambiasso allenatore? Non sarebbe male se cominciasse a rischiare una carriera che lo vedrebbe bravissimo».