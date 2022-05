Moratti: «Milan scudetto meritato. Inter e Napoli errori negativi»

Massimo Moratti è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto i complimenti al Milan per la vittoria dello scudetto e ha analizzato la stagione degli azzurri e dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Massimo Moratti si complimenta con il Milan. Parlando della lotta scudetto, l’ex patron nerazzurro ha spiegato i motivi della vittoria rossonera: «Da un certo punto di vista tutte e tre le squadre in lotta avevano forza e qualità per vincere il titolo. Tutte però hanno avuto momenti negativi e commesso errori durante la stagione. Sembrava quasi una rincorsa a chi non ce la faceva più. Il Milan però ha meritato, perché ha fatto qualcosa in più per conquistarlo».