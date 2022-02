Moratti: «Mourinho al Meazza? Ci sarà l’affetto dei tifosi Inter. Inzaghi…»

L’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti, si è espresso sul ritorno di Mourinho allo stadio San Siro contro i nerazzurri in vista di Inter-Roma. I suoi ricordi, così come il parere su Inzaghi e Interspac

MAI AVVERSARIO − Moratti sul ritorno del tecnico portoghese al Meazza contro l’Inter: «José Mourinho metterà piede a San Siro non da avversario, ma da ospite. Credo che i tifosi saranno entusiasti e lo accoglieranno con un grandissimo affetto. Emotivamente, per tutti noi è qualcosa di molto diverso dal solito: non arriva il semplice ex allenatore. Quello che magari ha fatto varie esperienze e a un certo punto torna a giocare contro di te. Lui all’Inter ha dato e ha lasciato l’anima. Non in questi giorni, ma ogni tanto ci scambiamo messaggi. È sempre molto affettuoso e riconoscente, ha tanti aspetti piacevoli: è bello avere un amico così».

L’UOMO − Moratti ha descritto così lo Special One: «Farà più specie ai romanisti (ride, ndr). Ma in verità anche loro lo amano e hanno grande fiducia in lui per le grandi qualità che ha. In tutto questo, non si può dimenticare il suo passato da interista, da combattente e al tempo stesso da uomo spiritoso. Ha espressioni intelligenti, che vanno al di là del calcio, ed è capace di giudizi nuovi che completano una critica o un’analisi. Con gli anni l’intelligenza aumenta ulteriormente, ma il carattere è sempre lo stesso: reattivo, attento e responsabile nei confronti della squadra, della società e dell’ambiente».

ADDIO − Questo il ricordo di Moratti dopo Madrid: «Mi ha impressionato, in un personaggio così forte, quando a Madrid ha lasciato l’Inter e lo ha fatto scoppiando a piangere. Credo proprio di sì, fino a pochissimo tempo fa c’era una chat. So che si scambiano messaggi, che sono in contatto. Però io non ne faccio parte. Ogni presidente porta le sue caratteristiche e il suo modo di pensare, quindi è difficile dire cosa resti oggi. Quel che rimane sono le emozioni e i sentimenti, la vera continuità è nei tifosi».

INTERSPAC − L’ex presidente si è espresso anche sul progetto dei tifosi: «Credo stia andando avanti. L’importante è che ci sia un accordo tra l’iniziativa e la società, evitando contrapposizioni. Altrimenti servirebbe a poco».

INZAGHI − Moratti sull’attuale tecnico nerazzurro: «Ma non tanto per la contrapposizione con Conte, quanto per il fatto che quando Inzaghi è arrivato c’era il timore che crollasse tutto: Conte via, Lukaku via. Invece la squadra con Inzaghi ha iniziato subito a giocare bene, con un trasporto particolare».

MEAZZA E TIFO − Infine, Moratti ha informato su dove vedrà la gara e per chi tiferà: «Stasera sarà allo stadio. Sarà curioso e interessante e credo che l’accoglienza dei tifosi sarà particolare. Io non vedo gli stadi come monumenti, come una statua di Garibaldi. Per conto mio, il Meazza un po’ riadattato potrebbe andare benissimo anche per il futuro, non vedo queste esigenze che portano a un impianto nuovo. Ma io non sono dentro ai progetti economici e finanziari delle società e se fanno questa battaglia avranno ragioni che vanno più in là. Dico che ho visto l’altra sera le riprese tv fuori dallo stadio, prima del derby: erano bellissime. L’idea di far fuori San Siro, a mio avviso, è incredibile. Spero solo che Mourinho faccia bella figura. Poi ovviamente spero nell’Inter».

Fonte: Il giornale −Stefano Arosio