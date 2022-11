Moratti: «Mazzola spettacoloso, un gioiello. All’Inter mai nessuno come lui»

L’ex presidente Moratti si è espresso in collegamento su Sky Sport in merito a Sandro Mazzola, che oggi ha compiuto 80 anni (vedi articolo). L’ex patron nerazzurro non ha dubbi sul ‘Baffo’ più famoso del calcio italiano

SPETTACOLOSO − Massimo Moratti spende delle meravigliose parole su Mazzola, che oggi ha compiuto 80 anni: «Mazzola giocatore meraviglioso, rapido, intelligente, velocissimo nel tirare. Era difficile per i difensori bloccarne il tiro. In quel grandissimo collettivo lui è stato il gioiello in attacco. Lui era un predestinato, Herrera insistette nel farlo giocare in Prima Squadra perché vedeva il suo potenziale. Un campione di allora sarebbe super campione anche adesso. Che numero era? Non viene in mente un numero per Mazzola, viene in mente lui. Era perfetto per il gioco dell’Inter. Molti lo vedevano come mezzala o mezza punta, in area era spettacoloso. C’è stato un altro Mazzola? No nessuno. Difficile trovarne uno simile, poi questa sua tenacia si trasformava in uno stile di gioco. Difficile trovare un giocatore simile. Lui era italiano, cresciuto in società, merito di Benito Lorenzi anche».