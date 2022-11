Moratti: «Inter stecca quando il livello si alza! Manca giocatore di fantasia»

Moratti si è espresso sul momento dell’Inter in merito soprattutto al KO contro la Juventus, quarta sconfitta negli scontri diretti in Italia. Per l’ex presidente manca un giocatore di fantasia

STECCA CON LE BIG − Dopo aver racconta Mazzola (vedi articolo), Massimo Moratti si è concentrato sul momento attuale della squadra di Inzaghi: «L’Inter come gioca non dispiace, ha degli ottimi giocatori. Quello che non si riesce a capire è che fa partite bellissime contro squadre buone, medio-buone o anche molto buone, poi quando arriva all’alto livello, cioè italiano, se non col Barcellona, lì stecca. C’è qualcosa che non va. Da capire se i giocatori non si sentono a livello dei grandi avversari. Manca la fantasia di un giocatore che ti spacca la partita. Spero in Lautaro Martinez e in Barella. Le altre squadre, purtroppo, quando c’è una partita decisiva alzano il livello».