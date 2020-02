Moratti: “Inter vince lo Scudetto? E’ l’anno giusto! Conte? Molto bravo”

Moratti ha parlato delle gerarchie per lo Scudetto e delle possibilità in Serie A dell’Inter. L’ex Presidente, dopo aver negato di ricomprare la società, si esprime sulla scelta di Antonio Conte per la panchina nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni a “Che tempo che fa” in onda su Rai 2

BUONE POSSIBILITA’ – Massimo Moratti si esprime con fiducia sull’Inter attuale: «Le piace ancora il calcio? Si. Le partite sono sempre uguali. VAR? Non mi piace. Derby preferito? Il primo, vinto 3-1 contro il Milan. Dovevamo prenderne 5, perché erano più forti. Loro hanno sbagliato molti gol, noi ne abbiamo fatti 3. Chi vince il campionato? Prima di tutto dobbiamo vedere se va avanti. Chiusura di San Siro impressionante, ma adeguatissima – dice Moratti -. L’Inter ha buone possibilità, mi sembra l’anno giusto per poter vincere il campionato. Forse, non posso saperlo (ride, ndr.). Conte? E’ molto bravo. Credo che sia un ottimo allenatore, ci tiene tantissimo a far bene e questa è la cosa principale. Va a vedere le partite? Sempre, quand’è possibile».