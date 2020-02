Moratti: “Inter, Lautaro Martinez non si discute. VAR uccide le emozioni!”

Massimo Moratti nel corso di una lunga intervista alla “Gazzetta dello Sport” (QUI la prima parte) ha continuato a parlare dell’Inter, in particolare delle situazioni legate a Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Poi facendo riferimento a Juventus-Inter ha detto la sua riguardo l’utilizzo del VAR.

SU LAUTARO MARTINEZ – Massimo Moratti parla nello specifico di Lautaro Martinez e del suo momento no, dato che, oltre la squalifica in campionato, non segna dal 26 gennaio 2020: «Il valore di Martinez non si discute e un momento difficile ci sta. Condizionato dalle voci di mercato? Difficile che lo non tocchino in alcun modo. Ma sono sicuro che tornerà presto il vero Toro. Magari già da domani».

TORNA HANDANOVIC – Massimo Moratti si sofferma sull’importanza di Samir Handanovic e il suo ritorno in campo, anche per giocatori come Milan Skriniar: «Quanto pesa il ritorno di Handanovic? Tantissimo. Per la bravura tecnica e per la capacità di dare sicurezza a tutto il reparto. Senza nulla togliere a Padelli, ritrovatosi in campo in una situazione molto difficile dopo due anni fuori, Handanovic fa la differenza. I problemi di Skriniar sono legati a questo? Ne sono certo. Vero che anche il passaggio alla difesa a tre può avere influito, ma penso che nelle ultime gare Skriniar, che è di carattere ma sensibile, abbia sentito fin troppo la responsabilità per l’assenza del capitano».

ANCHE LA LAZIO – Moratti continua parlando della lotta scudetto, specificando anche la forza della Lazio: «Il valore di Inzaghi è ormai riconosciuto. Allena un gruppo con grandi meccanismi di gioco e ottimi giocatori che fanno squadra. L’unico dubbio può essere se andranno a mille fino a maggio, ma non fare le Coppe aiuta. E poi ci sono certe stagioni in cui ti va tutto bene…».

IL VAR – Massimo Moratti conclude l’intervista dicendo la sua riguardo l’uso della tecnologia: «Il VAR avrebbe cambiato la storia della sfida tra Inter e Juventus del ’98? Non credo, dietro alla Var c’è comunque un altro arbitro. Probabilmente avrebbero negato il fallo di Iuliano su Ronaldo e dato il rigore sul ribaltamento di fronte. Probabilmente avremmo perso perché quei torti ci diedero una carica incredibile. Quella che ora servirà dall’inizio. A me il VAR non piace. Uccide l’emozione. E non regala comunque certezze assolute».