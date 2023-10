Moratti: «All’Inter, Benitez voleva cambiare il clima! Lo Scudetto…»

Moratti ha parlato di Rafa Benitez in merito al parallelismo con Rudi Garcia al Napoli. L’ex presidente dell’Inter si è poi espresso sulla lotta scudetto

PARALLELISMO − Massimo Moratti, a Radio Kiss Kiss, ha risposto alla domanda sul parallelismo Garcia-Benitez: «Spalletti-Garcia come Mourinho-Benitez? Garcia è una persona intelligente, ma basta poco per rompere un clima idilliaco. Il resto del mondo non aspetta altro che criticare il Napoli e Garcia. Il Napoli gioca diversamente dall’anno scorso, è vero. Quando arrivò Benitez non fu un’esperienza felice perché voleva cambiare il clima che c’era all’interno della squadra. Tolse tutte le foto del Triplete di Mourinho per dimostrare che comandava lui anziché rimarcare quel vecchio clima. Poi esonerai Benitez e presi Leonardo che riportò a Milano il clima che c’era con Mourinho. Sfiorammo la vittoria del campionato col brasiliano in panchina. De Laurentiis? Con l’intervento di oggi ha fatto capire che comanda lui. Corsa scudetto? Le squadre a strisce vanno forte, l’Inter mi sembra la più forte nonostante le ultime due gare».