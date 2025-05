Moratti: «Inter-Barcellona emozionante. Stessa felicità del 2010!»

Tante le voci nerazzurre ascoltate in occasione di Inter-Barcellona. Non poteva mancare anche quella dell’ex Presidente Massimo Moratti, che certe emozioni le conosce bene.

TANTE SFUMATURE – Inter-Barcellona ha fatto tremare fino alla fine i cuori di milioni di tifosi nerazzurri. Uno in particolare ha vissuto con enfasi una sfida che si lega indissolubilmente alla semifinale di Champions League di quindici anni fa. Massimo Moratti, Presidente del club nerazzurro nell’epoca del Triplete del 2010, dichiara: «È stata una partita emozionante da tutti i punti di vista. Abbiamo passato tutti i tipi di sentimenti, anche alla fine della partita quando sembrava avessimo perso e poi eroicamente c’è stato il gol del pareggio. È stata una serata fantastica, con due partite una più bella dell’altra e un finale meritatissimo».

Moratti, dal passato al presente di Inter-Barcellona: emozioni indelebili

IL PUNTO IN COMUNE – Massimo Moratti, intervistato da SportMediaset, sottolinea: «Stesse emozioni della semifinale del 2010? Sono due battaglie, ma diverse nel risultato, nel punteggio, nelle situazioni, un po’ in tutto. Noi avevamo vinto a Milano e il ritorno era a Barcellona. Però l’emozione è la stessa e la felicità è uguale. Chi preferirei incontrare tra Arsenal e Paris Saint-Germain? Non guardiamo l’avversario. Qualunque sia la squadra in finale dobbiamo affrontarla con la stessa determinazione e lucidità che abbiamo avuto ieri sera».