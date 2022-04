Moratti dona il suo stipendio ai dipendenti in cassa integrazione di Saras

L’Inter prepara la sfida contro il Verona di sabato alle 18. Un ex presidente dei nerazzurri che ha vinto tanto con la benamata, Massimo Moratti, si dimostra ancora una volta un uomo dal cuore d’oro donando il suo stipendio ai dipendenti in in casa integrazione di Sara.

DONAZIONE – L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della sfida contro il Verona di sabato alle 18 a San Siro. Intanto però fa notizia la donazione monstre dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti, che ha deciso di donare, come riporta Calcio e Finanza, il suo stipendio di 1,5 milioni di euro ai dipendenti di Saras in cassa integrazione. Ecco il comunicato. «Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non attribuire al Presidente alcun compenso annuo (ai sensi dell’art. 2389, co. 3 c.c.) in aggiunta all’emolumento stabilito dall’Assemblea e ciò alla luce della proposta, formulata dal Presidente stesso, di destinare l’importo ipotizzato dal Comitato Remunerazione a titolo di compenso ai sensi dell’art. 2389 co. 3 c.c. a concorrere alle iniziative da intraprendere a beneficio dei dipendenti del Gruppo in cassa integrazione». Come spiega Calcio e Finanza, Moratti nel 2020 ha percepito uno stipendio di 1.545.000 euro di cui 45mila come compenso fisso determinato dall’assemblea degli azionisti. Un gesto di solidarietà a chi, in un periodo difficile, è sul lastrico.

Fonte: Calcio e Finanza