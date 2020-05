Moratti descrive i tifosi dell’Inter: “Innamorati di un amore incondizionato”

Tramite i propri contatti ufficiali l’Inter ha pubblicato una lettera di Massimo Moratti a tutti i tifosi nerazzurri nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno.

MESSAGGIO AI TIFOSI – Letters to Inter. Così si chiama l’iniziativa della società nerazzurra, che oggi, nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, pubblica un messaggio di Massimo Moratti a tutti i tifosi nerazzurri (QUI il link diretto al sito ufficiale). “C’è solo un modo per descrivere i tifosi dell’Inter: innamorati. Il nostro è un amore incondizionato per il nero e l’azzurro dell’Inter”. Di seguito il post.