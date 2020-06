Moratti: “Corso il preferito mio e di mio padre. Anche PelÃ¨ lo voleva!”

Moratti: “Corso il preferito mio e di mio padre. Anche Pelè lo voleva!”

Il mondo del calcio piange la perdita di Mario Corso (vedi articolo), fenomenale mancino della “Grande Inter”. Oltre Javier Zanetti (vedi QUI), anche Massimo Moratti, contattato telefonicamente da “ANSA”, ricorda il fenomale mancino della “Grande Inter”.

IL RICORDO – Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ai microfoni di “ANSA” ricorda Mario Corso: «Mario Corso era l’unico calciatore che Pelè dichiaratamente avrebbe voluto nel suo Brasile: questo per far capire ai giovani la portata della classe del mio amico. Era il mio preferito della Grande Inter, ma anche mio padre lo adorava, e lui rimase sempre vicino alla nostra famiglia. Tecnica sopraffina, gioco in controtempo, le punizioni cosiddette “a foglia morta”, era un piacere vederlo giocare…».

Fonte: ANSA.