Moratti: «Il centrocampo dell’Inter è speciale! Finale? Gara aperta»

Moratti non ha dubbi sul centrocampo dell’Inter, considerato speciale dall’ex storico presidente nerazzurro. Poi si dimostra ottimista in vista della finale

OTTIMISMO − Dopo aver raccontato a Inter-News.it la fierezza per il traguardo dell’Inter (vedi articolo), Massimo Moratti ha replicato anche ai microfoni di Sport Mediaset: «Favorito il Manchester City? Stanno giocando bene entrambe, vedo una partita aperta. Bisogna essere positivi. Notte prima di una finale? In primis bisogna essere soddisfatti lo stesso, altrimenti ci si dispera se le cose vanno male. Quindi essere prudenti nelle emozioni. La forza di questa Inter è il centrocampo, ha un centrocampo fantastico. Difesa sistemata e poi Lautaro Martinez è formidabile. Splendido campionato di Dzeko. Il centrocampo però è speciale. Inzaghi? Ha fatto ricredere anche me, è bravo. Ha fatto quello che doveva fare, è arrivato in finale di Champions League, in finale di Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa ed è secondo/terzo in campionato».