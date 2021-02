Moratti: Â«Bellugi uno di famiglia, grande shock e dispiacereÂ»

Moratti: «Bellugi uno di famiglia, grande shock e dispiacere»

Massimo Moratti

Massimo Moratti, ex storico presidente e patron dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport”, dove ha voluto ricordare Mauro Bellugi nel giorno della sua scomparsa.

DISPIACERE – Grandi parole d’affetto da parte di Massimo Moratti per Mauro Bellugi: «Gli volevamo bene, come fosse uno della famiglia. Ci conoscevamo da anni, è stato un grande dispiacere e shock. Ormai si pensava che ce l’avesse fatta, dopo una situazione terribile. Era un lottatore, ma aveva anche un carattere allegro che lo metteva in condizione di essere sempre un protagonista. I ricordi di lui sono molto belli e simpatici, rimangono indimenticabili. Lo ricordo quando combatteva coi colori dell’Inter. Fino all’ultimo giorno è sempre stato lui a tirar su di morale gli altri».