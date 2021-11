Morata: «Tornare in testa alla classifica? Difficile, ma l’abbiamo già fatto!»

Morata indica gli obiettivi della Juventus dopo questo avvio di stagione piuttosto complicato. L’attaccante bianconero ha rilasciato queste dichiarazioni al quotidiano spagnolo El Pais.

PASSO DOPO PASSO – Alvaro Morata ragiona per gradi, il primo obiettivo della Juventus dev’essere quello di entrare nelle prime quattro in classifica, poi si proverà a raggiungere Inter, Milan e Napoli in testa: «In Serie A non stiamo vivendo un buon periodo, ma c’è un grande gruppo. È molto difficile arrivare in vetta, ma ce l’abbiamo fatta in passato. Tutto quello che dobbiamo fare è essere obiettivi, dimenticare le cose che non si possono fare e cercare prima di entrare nelle posizioni che portano in Champions League e poi guardare avanti».

Fonte: elpais.com