Morata già parla prima di Inter-Milan: «Non vedo l’ora! Voglio segnare e vincere»

Morata è attualmente fuori per infortunio, ma in una lunga intervista realizzata da Sky Sport punta già al ritorno e parla anche del derby in programma il prossimo 22 settembre.

PRIMO DERBY – Alvaro Morata è il nuovo attaccante del Milan dopo l’addio di Olivier Giroud e già alla seconda giornata di campionato si è infortunato e proprio in questi giorni si sta allenando per cercare di recuperare. Durante l’intervista, l’attaccante spagnolo sottolinea l’obiettivo di tornare in tempo per giocare il suo primo derby contro l’Inter: «Non vedo l’ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi».

Primo derby con la maglia del Milan: manda un messaggio ai nerazzurri

NON VEDE L’ORA – Alvaro Morata aveva già affrontato l’Inter con la maglia della Juventus, ma adesso l’obiettivo è quello di scendere in campo con la maglia rossonera. Riuscirà ad evitare ai nerazzurri di vincere il settimo derby consecutivo? Intanto parla così in anticipo: «L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un’occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare».