Morata si presenta al Milan e lancia la sfida: «È stato bello eliminare l’Inter!»

Morata oggi è stato presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Milan. L’attaccante spagnolo forse poco informato dei sei derby persi di fila dalla sua nuova squadra, lancia un guanto di sfida all’Inter ricordando l’eliminazione in Champions League.

CONFERENZA STAMPA – Alvaro Morata si presenta così al Milan: «Ringrazio il club, quando mi hanno chiamato Ibra, la dirigenza e l’allenatore sono stato subito convinto: nessuna squadra mi ha voluto così. In questi anni ho avuto tante possibilità di tornare in Italia. Qui credono in me, io non ho ancora raggiunto il massimo nella mia carriera. Non posso promettere titoli ma che correrò come un cane. Vincere, voglio fare 50-60 gol. In questa squadra ci sono tanti ottimi calciatori che possono permetterci di siglare tante reti. A Milanello si respira una grande aria. Se sto qui è perché voglio portare la seconda stella. Sono gli ultimi anni della mia carriera ma sono al top. Sarà la versione migliore di Morata, in Serie A sono cresciuto molto e conosco il campionato».

Già in clima derby, ma dimentica quelli persi!

DERBY – Alvaro Morata lancia la sfida diretta all’Inter: «Il campionato è cresciuto molto, ogni squadra è ben allenata. Eliminare l’Inter in Champions è stata una bella soddisfazione. Sfida scudetto con Inter e Juventus? Ringrazio i bianconeri, ma con gli amici si va solo a cena. Ci si saluta dopo le partite ma a volte no perché sei arrabbiato perché hai perso. Adesso è un altro percorso, un’altra avventura».