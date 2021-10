Morata non forza il rientro ma per il recupero punta alla sfida contro l’Inter

Morata è tornato ad allenarsi ma senza forzare i carichi di lavoro, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire il suo futuro. Lo spagnolo punta al recupero contro l’Inter.

IL RIENTRO – Morata è tornato ad allenarsi, ieri le prime corse ed esercizi con la palla dopo l’infortunio muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Assente nel derby contro il Torino, lo spagnolo punta a un altro derby: quello d’Italia contro l’Inter. La prossima settimana l’attaccante spera di poter tornare ad allenarsi in gruppo, quelli saranno giorni decisivi per valutare se riuscirà a recuperare o meno per l’importante sfida di campionato contro l’Inter Campione d’Italia.